Ярославль, 22 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. ООО «Газпром трансгаз Ухта» объявило об отсутствии свободных мощностей магистрального газопровода «Горький — Череповец». В связи с этим приостановлена выдача технических условий на подключение к газораспределительным сетям новых объектов капитального строительства на территории Ярославля и Ярославской области. Ограничения вводятся и по заявкам на увеличение мощности (установку нового оборудования). Информация об этом стала известна корреспонденту ИА REGNUM.

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Ситуация чревата срывом планов по газификации в Ярославской области. За разъяснениями ИА REGNUM обратилось к руководству ООО «Газпром трансгаз Ухта», однако ответа пока не получило.

В региональном правительстве утверждают, что предприняты должные меры, чтобы не допустить срывов по планам газификации. Работа по расширению возможностей подачи газа потребителям проводится постоянно со всеми поставщиками ресурса.

«В частности, 13 марта 2019 года департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области проведено совещание совместно с ООО «Газпром трансгаз Ухта» и газораспределительными организациями области, на котором отмечено, что в настоящее время в завершающей стадии находится подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию магистрального газопровода. Через неделю запланирована новая встреча, на которой обсудят все возникающие вопросы и варианты решения проблем», — говорится в официальном ответе правительства Ярославской области на запрос ИА REGNUM.

Частичным решением вопроса по увеличению технической возможности подачи газа потребителям Ярославля и Ярославского района может стать реализация проекта ПАО «Славнефть-ЯНОС» по строительству газопровода от ГИС «Бурмакино-1» до ГРС «ЯНОС» и перемычки на ГРС-2 «Ананьино». Ввод в эксплуатацию указанного газопровода и перемычки позволит обеспечить дополнительную загрузку ГРС-2 «Ананьино» по выходу в «город» в объеме 168 тыс. м³/час.

О серьёзности ситуации говорит тот факт, что губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову пришлось лично обратиться к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с ходатайством об ускорении реконструкции магистрального газопровода «Горький — Череповец». Это позволит получить дополнительные объемы газа для потребителей региона.