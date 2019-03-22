Будапешт, 22 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Венгрия получила гарантии Газпрома, что в 2020 году продолжит получать российский газ вне зависимости от исхода переговоров между Газпромом и «Нафтогазом» об украинском транзите, рассказал министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 22 марта.

Gazprom.ru Газопровод

В случае, если контракт между Газпромом и «Нафтогазом» не будет продлен, и транзит российского газа через Украину прекратится, Венгрия будет получать его через Австрию. А уже с середины 2021 года должны начаться поставки по «Турецкому потоку». Чем больше трубопроводов, тем лучше, и руководители Венгрии «сотрудничают» по этому вопросу с болгарскими и сербскими коллегами, сказал Сийярто в интервью телеканалу «Россия 24».

Таким образом, получило подтверждение сделанное накануне высказывание главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Россия начала уведомлять европейские страны о прекращении (или возможном прекращении) транспортировок газа через Украину с 2020 года. Украина продолжает вести эти переговоры так, словно другой стороне их исход важнее, чем ей. Поэтому европейским партнерам России была обозначена проблема и предложена альтернатива. И поскольку речь идет о жизненно важном вопросе, то все переговоры проходят очень быстро.

Можно отметить еще один интересный факт: в последние недели из информационного пространства почти исчезла тема второго «Северного потока». Есть основания полагать, что решимость Германии в данном случае следовать своим, а не вашингтонским интересам, с одной стороны, несколько отрезвила американских партнеров, а с другой, стала своеобразным знаком для партнеров европейских.

Ничто не мешает «Нафтогазу» заключить новый контракт с Газпромом о транзите газа и прямой контракт о поставках для нужд Украины. Но, как говорится, не будет того эффекта. Потому что смысл этих газовых скандалов для действующей украинской власти состоял во многом именно в том, чтобы создавать скандальную ситуацию и обвинять Россию. После чего закупать российский газ в Словакии, зарабатывая на переплатах и фирмах-прокладках. Тройное удовольствие: Россию обвинили, денег заработали, газ получили.

Но газ — это серьезно. Доверять серьезный вопрос не слишком вменяемым людям никому в ЕС не хочется. Одно дело — изображать поддержку Украины по просьбе старших заокеанских товарищей. Совсем другое — платить за это своими деньгами и падением рейтинга: разгневанным согражданам не было бы никакого дела до того, почему именно у них дома холодно.

Неудивительно, что застрельщиком выступила именно Венгрия. Там на примере украинского «закона об образовании» (украинское государство взялось решать за детей и родителей, на каком языке им учиться и разговаривать) хорошо знают о масштабах майданной неадекватности. И знают о том, что никаких переговоров с майданом вести не нужно — бесполезно. Нужно действовать. В случае с образованием — заблокировать Украине переговоры с НАТО. В случае с газом — договориться об обходном пути. Ее, Венгрии, пример — другим наука.

Майданные правители Украины, должно быть, от кого-то слышали, что нужно использовать преимущества своего географического положения. Услышали, но не совсем поняли. Когда на географии и логистике перестают зарабатывать и начинают ими шантажировать, все остальные рано или поздно просто начнут обходить шантажиста стороной. Ему останется только труба — пустая.