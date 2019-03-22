Киев учит НАТО воевать, Литва нашла в Великобритании хаос: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- США узнали о планах России испытать гиперзвуковое оружие;
- Киев заявил, что проводит обучение военных НАТО;
- Президент Литвы признаёт политический хаос в Великобритании;
- Китай мешает США и Израилю;
- В Ростове-на-Дону гражданин Украины осуждён на шесть лет.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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