Киев, 22 марта, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Украинская власть закрепила в конституции вектор движения страны в НАТО и ЕС только из-за выборов, заявил кандидат в президенты Украины актёр Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 21 марта на официальном Youtube-канале политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

«То политическое решение, которые сейчас было принято у нас в конституции, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным. Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают — в тот или иной союз», — рассказал он.

Зеленский отметил, что он выступает за движение Украины в НАТО и ЕС и будет всячески способствовать этому процессу.

Как сообщало, ранее Владимир Зеленский высказался в поддержку Ульяны Супрун — американки, возглавляющей министерство здравоохранения Украины вопреки законам государства.

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Напомним, согласно опросам, Зеленский лидирует в предвыборной гонке. Во втором туре он обходит любого другого кандидата в президенты.

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