Сеул, 22 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Hyundai Motor Company представила Sonata 8-го поколения, сообщает The Korean Car Blog.

The Korean Car Blog Hyundai 8-го поколения

На момент премьеры модели собрано 12 223 предварительных заказов. Выпущенный через пять лет после запуска модели седьмого поколения в 2014 году, новый автомобиль расширил автопарк Hyundai благодаря инновационному дизайну, новейшим функциям безопасности и удобства, а также новым двигателям и платформам.

«В прошедшем году объем продаж Sonata на внутреннем рынке составил более 70 000 единиц. Мы возглавим возрождение внутреннего рынка седанов среднего размера», — сказал Ли Кванг-гук, вице-президент Hyundai Motor по продажам на внутреннем рынке.

«Новая Sonata — это футуристический седан, оснащенный различными передовыми технологиями и инновационным дизайном для изменения ландшафта на дороге», — добавил он.

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