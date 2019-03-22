Ярославль, 22 марта, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Ярославле начинаются работы по ремонту Добрынинского путепровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. С 25 марта закрываются две крайних полосы, движение будет осуществляться по двум центральным. Вводится скоростное ограничение для автотранспорта в 20 километров в час. Допустимая нагрузка на ось ограничена 24,5 тонны.

Добрынинский путепровод

«Мы не прекращаем полностью движение на мосту, мы ограничиваем пропускную способность в крайних полосах, спусках и подъемах. Предлагаем водителям искать альтернативные пути объезда, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Бобков.

Как пояснили в мэрии, общая продолжительность ремонта Добрынинского путепровода составит два года. Сейчас определяется подрядная организация, которая будет вести работы.

«Проект реконструкции появился еще в 2015 году, сейчас готова проектно-сметная документация. Деньги выделены по личному распоряжению Владимира Путина. Общая сумма федерального финансирования составляет 900 миллионов рублей. Скорее всего, работать будет одно из подразделений «Мостостроя», — сообщил Владимир Бобков.

Полностью закрывать движение по Добрынинскому мосту, в мэрии Ярославля не планируют. Это связано с большим количеством общественного транспорта, которые осуществляет движение по путепроводу. Скорее всего, с началом основного этапа реконструкции на мосту будет введено реверсивное движение по одной полосе.