Москва, 22 марта, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Музыкант Сергей Шнуров предложил разогнать Министерство культуры, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Член экспертного совета при комитете Госдумы по культуре пришел на парламентские слушания, где эксперты обсуждают базовый законопроект «О культуре». Шнуров выступил с радикальным предложением.

«Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк», — заявил Шнуров журналистам.

На заседание также пришли музыкант Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров, продюсер Сергей Сельянов.