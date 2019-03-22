Калуга, 22 марта, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Органами внутренних дел Калужской области в 2018 году было раскрыто более 9,5 тыс. преступлений. Об этом 21 марта рассказал депутатам областного парламента на заседания сессии Законодательного собрания начальник калужского регионального УМВД России Александр Дедов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В регионе сократилось количество зарегистрированных преступлений, снизилось число убийств, изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, мошенничеств, всех видов краж. За год пресечено 541 преступление в сфере экономики. Выявлен 51 факт взяточничества. По словам главного полицейского области, из незаконного оборота изъято 76 единиц оружия, 4257 единиц боеприпасов, 13 кг взрывчатых веществ и пять взрывных устройств.

Органами внутренних дел раскрыто 163 тяжких и особо тяжких преступления прошлых лет, что на 85,2% больше по сравнению с прошлым годом. На территории области стражами порядка выявлено свыше 985 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 42 килограммов наркотических средств и сильнодействующих веществ. Выявлено 18 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств.

В заключении полковник полиции Александр Дедов подробно ответил на вопросы депутатов, выслушал предложения по улучшению взаимодействия полиции и органов местного самоуправления.