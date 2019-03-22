Москва, 22 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание с постоянными членами Совета безопасности 8 февраля 2019 года

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Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча состоится сегодня, 22 марта.

«Будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза традиционное где-то в середине дня», — сказал Песков.

Какие темы планируется обсудить на совещании, пресс-секретарь российского лидера не уточнил, но отметил, что других публичных мероприятий у главы государства на этот день не запланировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, на последнем оперативном совещании с членами Совета безопасности, которое президент РФ Владимир Путин провёл 13 марта, были обсуждены текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. В частности, речь шла о принятии необходимых мер повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам на Дальнем Востоке. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подробно информировал участников совещания о результатах поездки по ряду стран Персидского залива, в их числе Катар, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты.