Москва, 22 марта, 2019, 13:07 — ИА Регнум. В ситуации с заявлением президента США Дональда Трампа относительно Голанских высот в Совфеде видят демонстрацию правил игры, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Налицо наглядная демонстрация того, по каким правилам собирается играть Америка, — кого хотим, того и признаем. Будь то столица, территория или президент другого государства. Поэтому любая демагогия про аннексию того же Крыма и прочие «оккупации» с этого момента утрачивает все основания: всем понятно, что Крым (Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье) не признают, а Голаны или Косово признают по единственному критерию — нам так выгодно. И мы сильные», — рассуждает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Заявлением Трамп реагирует на внутренний запрос: в феврале конгрессмены и сенаторы — республиканцы Майк Галлахер, Тед Круз и Том Коттон внесли законопроект, согласно которому «политикой США должно стать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами», напомнил сенатор.

«В марте тот же коллектив предложил и формальный повод для таких действий в разрез с позицией ООН и всего мира: дескать, Вашингтон должен ответить на «агрессию Ирана», которая угрожает Израилю», — указал Косачёв.

Объявление о намерении признать Голанские высоты территорией Израиля является «таким же взрывоопасным, как и признание США Иерусалима столицей Израиля и перенос туда своего посольства», считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).