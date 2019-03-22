Анкара, 22 марта, 2019, 13:20 — ИА Регнум. За вторую неделю марта 2019 года совокупная сумма банковских вкладов в турецкой лире возросла на 10,6 млрд. долларов и достигла отметки в 398 млрд., а вклады в иностранной валюте возросли на 4,2 млрд. долларов и достигли 207 млрд. 337 млн. долларов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

По сообщению турецкого новостного агентства Hürriyet, на 15 марта объем вкладов в турецкие банки в турецкой лире вырос на 2,41%, аналогичный показатель для вкладов в иностранной валюте составил 2,77%.

За исследуемый промежуток времени совокупный объем вкладов в иностранной валюте вырос на 4 млрд. 210 млн. долларов и достиг 207 млрд. 337 млн. долларов, из них 190 млрд. 556 млн. долларов приходится на депозитные банки, и 16 млрд. 781 млн. долларов на исламский «зеленый» банкинг.

В общем объеме вкладов в иностранной валюте на физических лиц — резидентов Турции пришлось 161 млрд. 408 млн. долларов, и 4 млрд. 945 млн. долларов — на турецкие инвестиционные банки. Иностранные физические лица и организации сделали суммарные вклады в размере, соответственно, 17 млрд. 540 млн. и 6 млрд. 663 млн. долларов.