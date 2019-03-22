Москва, 22 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Проект Московской электронной школы — это бесчеловечный эксперимент, который проводят люди, слепо верящие в цифру, и в котором подопытными становятся дети, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 марта, комментируя высказывания мэра Москвы о перспективах МЭШ.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Сергей Собянин заявил, что введение электронного портфолио на ребёнка в рамках МЭШ сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. Портфолио будет включать в себя результаты всех контрольных работ за все годы обучения, результаты участия в олимпиадах и конкурсах, а впоследствии этот документ, по словам Собянина, будет сопровождать человека на протяжении всей жизни.

Ранее эксперты подвергли острой критике проект МЭШ. В частности, они обращают внимание на то, что дети и так слишком много времени проводят с электронными устройствами, что не лучшим образом сказывается на здоровье. Кроме того, сведение образования к планшетам и тестам не лучшим образом скажется на интеллектуальном развитии детей, полагают противники проекта.

«Слушаю то, что говорит Сергей Собянин о МЭШ, и меня дрожь пробирает. Дрожь и жалось к нашим детям и внукам, которых делают подопытными в каком-то чудовищном бесчеловечном эксперименте.

Уже немало говорилось о вреде проекта МЭШ для здоровья детей и учителей. «Электронное портфолио учащегося» — это более изощрённая грань бесчеловечности тех, кто оболванен современным электронным миром и одновременно превращён в его протагонистов. Какая-то маниакальная идея иметь на всех досье в интернете, получить возможность манипулировать людьми, дёргать их за ниточки, тянущиеся из их прошлого! Какая-то слепая вера в цифру, в число… Невольно вспоминаешь Гумилёва с его стихотворением «Слово».

В жизни, однако, взаимодействуют не электронные досье, а живые люди. Двоечниками, были, напомню, Пушкин и Циолковский, Чехов и Менделеев, Эйнштейн и Черчилль, Королёв и Тарковский.

И с особой теплотой и печалью в связи с нынешними разрушительными переменами я вспоминаю советское время с его тонким отношением именно к личности учащихся, к тому, что у них в душе и в умах, а не в дневниках. Кому всё это мешает?» — отметил Михаил Демурин.