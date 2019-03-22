Томск, 22 марта, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 марта, в Следственном комитете РФ, главный судебный пристав Томской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

По предварительным данным следствия, он организовал схему хищения бюджетных средств регионального УФССП России, незаконно присваивая деньги, выделяемые из фонда оплаты труда на премирование подчинённых. С января по декабрь 2018 года подозреваемый присвоил не менее 700 тысяч рублей, уточнили в ведомстве, добавив, что деньги он израсходовал на личные нужды.

Подозреваемый задержан. На его рабочем месте, а также по месту жительства проводятся обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, следствие имени подозреваемого не называет. Однако, по данным официального сайта УФССП по Томской области, с 1 января 2018 года его возглавляет Иван Конгаров. До этого, с декабря 2012 по декабрь 2017 года, он был руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Хакасии.