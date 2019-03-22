Задержан главный судебный пристав Томской области
Томск, 22 марта, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 марта, в Следственном комитете РФ, главный судебный пристав Томской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).
По предварительным данным следствия, он организовал схему хищения бюджетных средств регионального УФССП России, незаконно присваивая деньги, выделяемые из фонда оплаты труда на премирование подчинённых. С января по декабрь 2018 года подозреваемый присвоил не менее 700 тысяч рублей, уточнили в ведомстве, добавив, что деньги он израсходовал на личные нужды.
Подозреваемый задержан. На его рабочем месте, а также по месту жительства проводятся обыски. Расследование уголовного дела продолжается.
Добавим, следствие имени подозреваемого не называет. Однако, по данным официального сайта УФССП по Томской области, с 1 января 2018 года его возглавляет Иван Конгаров. До этого, с декабря 2012 по декабрь 2017 года, он был руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Хакасии.