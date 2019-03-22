Москва, 22 марта, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Объявление о намерении признать Голанские высоты территорией Израиля является «таким же взрывоопасным, как и признание США Иерусалима столицей Израиля и перенос туда своего посольства». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Желание Трампа подыграть Нетаньяху перед предстоящими выборами в Кнессет приведет к обострению ситуации на Ближнем Востоке и в мире», — считает парламентарий.

Позиция России по вопросу Голанских высот известна, она категорически против грубого нарушения международного права и резолюций ООН со стороны США в отношении суверенных стран, напомнил он.

Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.