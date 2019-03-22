Калуга, 22 марта, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Калуге 21 марта состоялась отчётная конференция ТОС «Площадь Победы». В конференции приняли участие председатель ТОС — глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Марина Драчева, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, представители Государственной жилищной инспекции и управления ЖКХ.

Пресс-служба Городской думы Калуги В калужском ТОС «Площадь Победы» подвели итоги работы за год

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов представил членам ТОС отчёт о проделанной работе.

«Площадь Победы — знаковое место для нашего города, — отметил он. — Ремонту домов и благоустройству прилегающих дворовых территорий городскими властями уделялось большое внимание. Работы по благоустройству были проведены в 20 дворах, установлены игровые и спортивные комплексы, обустроены детские площадки».

На территории общины был проведён капитальный ремонт трёх многоквартирных домов: в доме №7 по площади Победы была заменена электрика, в доме №5 проведён капитальный ремонт холодного водоснабжения, центрального отопления и фасада. Капитально был отремонтирован и фасад дома №9 по площади Победы.

С 2015 по 2018 годы были заасфальтированы дворовые территории и проезды домов №№4, 6 и 8 по улице Маршала Жукова, домов №№1, 9, 10, 12 и 14 по площади Победы, дома №67 по улице Кирова, домов № 160 по улице Суворова и №27 по улице Фридриха Энгельса. В домах №3 и №5 по улице Николо-Козинской было проведено асфальтирование дворов и проездов, обустроены парковочные карманы.

В доме №21 по улице Фридриха Энгельса была обустроена парковка.

Детские игровые комплексы были установлены во дворах домов №4 по улице Маршала Жукова, №10 и №14 по площади Победы. Детские площадки были установлены во дворах домов №76 по улице Кирова, №№6, 8, 10 и 12 по улице Маршала Жукова, №23 и №49 по улице Тульской и №22 по улице Николо-Козинской. Была проведена реконструкция спортивной площадки, расположенной между улицами Максима Горького, Маршала Жукова, Суворова и Фридриха Энгельса.

Активисты ТОС принимали активное участие в акциях «Калужские дворы», «Калуга в цвету», занимали призовые места в номинациях конкурса «Лучшее ТОС».

«Жители очень довольны тем, что во дворе домов №3 и №5 по улице Жукова и дома №10 Максима Горького появился детский городок с качелями, каруселями, игровыми комплексами, во дворе был уложен новый асфальт, установлено леерное ограждение, — заявила член совета ТОС Светлана Карпова. — Благодаря нашей территориальной общине жители всех окрестных домов получили такой прекрасный подарок. Хотелось бы, чтобы калужане и особенно молодёжь бережно относились к детским и спортивным площадкам, ведь их появление в наших дворах — результат труда многих людей».

Были намечены планы дальнейшей работы.

В 2019 году в избирательном округе №3 запланирован капитальный ремонт фасада дома №92б по улице Кирова и ремонт канализации дома №118 по улице Суворова. В доме №25 по улице Кирова будет проведён капитальный ремонт системы центрального отопления, кровли и фасада.

Также в следующем году планируется благоустройство дворовой территории дома №1 по площади Победы: будет уложен новый асфальт и проведены дренажные работы.

Важным направлением деятельности ТОС будет взаимодействие с управляющими компаниями.

«На территории общины работает много эффективных и добросовестных управляющих компаний, но есть и проблемные организации, — отметил Александр Иванов. — Жителям необходимо оценить управляющие организации по результатам их деятельности, если результаты не устраивают, то управляющую компанию нужно менять. Это самый эффективный рычаг воздействия».

Заместитель начальника управления экономики Марина Драчева обсудила с членами ТОС вопрос выбора участка, на котором будут предоставлены места для пенсионеров, торгующих овощами и фруктами со своих садовых участков. На территории микрорайона предложено выбрать удобный для жителей участок, на котором для пенсионеров будут обустроены торговые места. Активисты общины предложили несколько вариантов размещения торговых точек, окончательное решение будет принято после изучения мнения жителей микрорайона.

Начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов рассказал собравшимся о криминальной обстановке на территории города. По словам начальника городской полиции, серьёзной проблемой центральной части города является рост числа преступлений, связанных с распространением наркотиков. Злоумышленники всё чаще привлекают к совершению подобных преступлений молодых людей и подростков. Вадим Мартынов призвал членов ТОС активно взаимодействовать с сотрудниками полиции и незамедлительно сообщать о преступлениях.

Также в ходе конференции обсуждались вопросы ЖКХ, текущего ремонта многоквартирных домов, установки во дворах леерных ограждений и шлагбаумов.

Работа председателя ТОС была признана удовлетворительной, Александр Иванов был переизбран на пост председателя общины, также был избран новый состав совета ТОС. Активистам ТОС глава городского самоуправления вручил почётные грамоты.

«Благодарю за плодотворную работу всех членов территориальной общины, каждый из вас внёс вклад в работу ТОС, достигнутые успехи — результат нашей слаженной работы, уверен, что совместными усилиями мы сможем многого добиться», — подвёл итоги конференции Александр Иванов.