Штутгарт, Германия, 22 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Компания Porsche рассекретила купеобразную версию флагманского кроссовера, 22 марта сообщается на портале «Популярная механика».

Popmech.ru Cayenne Coupe

Из опубликованных фото видно, что угол наклона стоек ветрового стекла стал более острым, а задний номерной знак переместился с двери багажника на бампер. Как и базовый Cayenne, версия Coupe получила активный задний спойлер на двери багажника, который на скорости более 90 км/ч поднимается.

Сообщается, что новое авто стало меньше на 20 мм, задние колесные арки стали шире на 18 мм, а длина увеличилась на 13 мм. Диаметр колес новинки вырос до 20 дюймов.

В салоне, сзади стоят два отдельных сиденья, а трехместный диван можно заказать без доплаты. Второй стал ниже на 30 миллиметров из-за более пологой крыши.

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