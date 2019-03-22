Москва, 22 марта, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Сервис «Профессиональная ориентация», позволяющий бесплатно пройти профессиональное тестирование, появился на портале «Работа в России» Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Любой желающий может пройти бесплатное онлайн тестирование на профориентацию по двум методикам — определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду (42 вопроса) и карта интересов А.Е. Голомштока (174 вопроса).

Посетитель портала может привязать к резюме результаты профтестирования или сохранить их в личном кабинете.

В январе РБК со ссылкой на план мероприятий федерального проекта «Цифровое госуправление» нацпрограммы «Цифровая экономика» сообщил, что в 2019 году начнется модернизация ресурса «Работа в России», который в итоге должен стать аналогом профессиональной соцсети LinkedIn.

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