Москва, 22 марта, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Как сообщало ИА REGNUM ранее, телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами американской разведки, передал, что 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» доставлены на один из российских полигонов для проведения испытаний. В настоящее время у США нет средств защиты от этих ракетных комплексов, отметили в CNBC.

Kremlin.ru Взлёт МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», закреплённой в нижней точке подвески на корпусе истребителя-перехватчика

«Информация, предоставленная американским источником, вполне правдоподобна. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» находится на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе, и процесс его дальнейших испытаний не должен вызывать удивления.

Кроме того, аэробаллистическую ракету комплекса «Кинжал» в будущем должны разместить и на дальних бомбардировщиках Ту-22М3 (сегодня их носителями являются сверхзвуковые перехватчики МиГ-31). Эта работа также требует испытаний и реальных пусков.

Разработку «Кинжала» упростило то, что фактически применяется изделие, очень близкое к баллистической ракете 9М723 сухопутного комплекса «Искандер-М», — отметил Леонид Нерсисян.