Нью-Дели, 22 марта, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Официальный представитель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рандип Сурджевала в ходе пресс-конференции обвинил действующее правительство Индии в растрате денег налогоплательщиков на реабилитацию близкой к банкротству авиакомпании JetAirways.

(сс) Kurush Pawar Jet Airways

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», озабоченность оппозиции также вызвало то, что собственником 51% акций к JetAirways является нерезидент индийского происхождения (НИП) Нареш Гоял, на данный момент проживающий в Лондоне. Кроме того, 24% акций компании принадлежит национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) EtihadAirways. Таким образом, под вопросом остаётся целесообразность выделения государственных средств на возрождение авиаперевозчика, который на три четверти принадлежит зарубежным собственникам.

Кроме того, Рандип Сурджевала потребовал объяснить общественности мотивы подобного решения, учитывая тот факт, что премьер-министр Нарендра Моди ранее самостоятельно издал распоряжение о проведении расследования финансовых махинаций и расхищения фондов компании. Ответственным за проведение проверок финансовой отчетности компании было назначено министерство гражданской авиации Индии.