Москва, 22 марта, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Сегодня, 22 марта, в фокусе внимания заседание ЦБ РФ, по итогу которого будет объявлено решение по ключевой процентной ставке. Консенсус заключается в том, что ставка останется без изменения, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Форекс Оптимум»Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако, учитывая то, что ЦБ РФ в 2018 году преподносил сюрпризы, не исключено, что ставку могут даже понизить на 0,25%. Хотя вероятность этого сценария не велика. Скорее всего, к смягчению монетарной политики мегарегулятор вернется позже», — предположил эксперт.

Предпосылки для этого складываются неплохие. 20 марта ФРС США фактически объявил о переходе к нейтральной КДП. Также значительно укрепился рубль, плюс на горизонте пока нет факторов ускорения инфляции в виде новых налогов или других маневров правительства. Заморозку цен на бензин продлили — это был самый очевидный уязвимый фактор потенциального ускорении инфляции.

«Пара доллар/рубль значительно укрепилась в последние полторы недели. Настало время коррекции, у пары рубль/доллар есть потенциал остаться на уровнях 64,60−64,80. На следующей неделе коррекция может также продолжиться», — считает Капустянский.

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