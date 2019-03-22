Вашингтон, 22 марта, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Бразилия отказалась от визовых требований для граждан США, сообщает 21 марта The Los Angeles Times.

(сс) cytis Паспорт гражданина США

Начиная с 17 июня американские граждане больше не будут обязаны получать печать в паспорте, дающую право на въезд в Бразилию. До тех пор им понадобится разрешение, которое можно получить электронным способом.

Переход на электронную визу в прошлом году заменил процесс, который многие посетители считали медленным, громоздким и дорогостоящим (виза стоила $160). Со времени перехода на электронные визы количество выданных виз увеличилось почти на 60 000.

Сообщение пришло на фоне информации о том, что президенты двух стран Дональд Трамп и Жаир Болсонару открыли во вторник, 19 марта, новый этап в отношениях своих госдуарств. Трамп поддержал вступление Бразилии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — клуб наиболее сильных экономик мира — и даже упомянул возможное вхождение латиноамериканской страны в НАТО.

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