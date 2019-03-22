Москва, 22 марта, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Переход на новые технологии в московских школах неизбежен, однако приоритетом должно остаться классическое образование, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава муниципального округа Таганский Москвы, экс-кандидат в мэры столицы («Справедливая Россия») Илья Свиридов.

Антонио Манчини. Бедный ученик

По его мнению, переход на цифровые технологии должен быть взвешенным. «Московская электронная школа» несёт в себе определенные преимущества. Однако проект должен дополнять, а не полностью заменять классическое образование, традиционное для столичных школ.

«Цифровое общество входит во всё большее количество аспектов нашей жизни. Конечно, это можно назвать прогрессом, движением развития технологий. Отказываться от этого глупо, пытаться противостоять — не вижу большого смысла. Поэтому надо посмотреть, как оно себя оправдает. У меня самого трое детей, понимаю, что мне тоже достаточно удобно в электронном виде проверять их оценки. Но есть и некоторая проблема, которая уже обозначается, — у нас слишком большое количество контактов ребёнка с разного рода гаджетами. Дома планшеты, смартфоны, если ещё постоянно это будет в школе, то просто рискуем здоровьем наших детей. Это и удар по зрению, и по психике. Хотелось бы больше традиционных видов образования, чтобы дети учились и критически, и творчески мыслить, чем всегда была сильна традиционная московская школа», — отметил Свиридов.

Что касается электронного портфолио ученика, то оно не должно быть обязательным, уверен глава Таганского округа.

«В детском возрасте человек не может принимать решения, отдавая отчёт о последствиях. У человека должна быть возможность отказаться от использования этого «послужного списка», — сказал Свиридов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, библиотека МЭШ станет доступна не только московским ученикам или учителям, но и всем желающим в России и других странах.