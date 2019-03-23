Тегеран, 23 марта, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани подписал принятый Меджлисом исламского совета (парламентом) законопроект о бюджете Ирана на следующий год по иранскому календарю (с 21 марта 2019 по 21 марта 2020), сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Kremlin.ru Хасан Рухани

Согласно статье 123 Конституции ИРИ, президент передал документ Организации по планированию и реализации бюджета Ирана. Согласно закону, бюджет Ирана в следующем году составит 17 квдрлн. риалов (428 млрд. долларов по официальному курсу Центробанка Ирана). В бюджет заложена цена нефти по 54$ за баррель.

Раннее спикер парламента Ирана Али Лариджани отметил, что проект бюджета был составлен с учетом необходимости снижения уровня безработицы, увеличения объема несырьевого экспорта и стимулирования национального производства. В грядущем году политика Ирана должна быть направлена на увеличение ненефтяного экспорта.