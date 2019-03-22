Кемерово, 22 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Родственники погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прислать гособвинителей из Генпрокуратуры. Они считают, что сотрудники регионального ведомства выступают на стороне обвинения «недостаточно убедительно».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре

«В качестве доказательства своей позиции они обратились к президенту с просьбой подкрепить усилие местных прокуроров силами коллег из Генеральной прокуратуры. Потому что они не верят в объективность, в достаточную мотивированность, — цитирует «Газета Кемерова» адвоката Александра Баляна.

Потерпевшие, как заявил Балян, понимают, что сейчас начнётся процесс по существу и будут рассматриваться доказательства, поэтому необходима помощь специалистов из Москвы или Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд продлил арест бывшей начальнице кемеровской региональной инспекции стройнадзора Танзиле Комковой, которая проходит по делу о пожаре в «Зимней вишне» — до 30 марта 2019 года.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.