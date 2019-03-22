Тегеран, 22 марта, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США, введя антииранские санкции, не смогли снизить нефтяные доходы Тегерана до нуля. Напротив, даже несмотря на то, что на Иран наложены ограничения, экспорт нефти из страны растет, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам министра иностранных дел, странам, импортирующим иранскую нефть, невыгодно искать ей замену. В этой связи очевидно, что мир состоит не только из Соединённых Штатов, и он не всегда желает подчиняться их правилам.

Раннее министр экономики Ирана Фархад Дежпасанд, выступая перед деловыми кругами иранской провинции Хормозган, отметил, что, несмотря на санкции, продажи нефти ИРИ за границу продолжаются. Экспорт нефтепродуктов также растет, что свидетельствует о том, что врагам не удалось блокировать внешнюю торговлю Ирана.