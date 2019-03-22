Екатеринбург, 22 марта, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Введение цифровых технологий в современную школу нужно поставить под разумный контроль, чтобы это не привело к печальным последствиям. Об этом заявила ветеран труда, профессор Уральского федерального университета Нонна Эйнгорн корреспонденту ИА REGNUM.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

Особо опасным для ребёнка может стать необдуманное внедрение «электронного портфолио», полагает эксперт.

«Получается своего рода досье, которое ведётся с малых лет. А ведь дети очень разные: они могут совершать разные поступки, а потом полностью измениться. А все «грехи» будут храниться? Кто и в каких целях сможет воспользоваться этим портфолио? Оно может оказаться не вполне гуманным, если будет собирать всё, как пылесос. Это ведь влияет на дальнейшую судьбу человека!» — подчеркнула Эйнгорн.

Для «оценки» человека вполне достаточно письменных и устных характеристик. «Мы ведь не в мелочах роемся для характеристики, а выделяем главное», — считает эксперт.

Кроме того, нужно подойти к цифровизации без фетишизма:

«Здесь нужна осторожность и разумная мера. Без цифровых технологий сегодня делать нечего, но если полностью свести к этому образование — то мы упустим его духовную составляющую. Должен обязательно присутствовать не преподаватель, не транслятор определенной системы знаний, а именно учитель — тот, кто учит и воспитывает! А машина лишь воспитает в человеке качества робота», — считает Эйнгорн.

Напомним, в рамках «Московской электронной школы» планируется сбор максимального количества данных об ученике в электронном портфолио. Кроме того, инициатива предполагает радикальное изменение системы образования: от традиционных учителей и учебников всё движется к «тьюторам» и доминированию электронных устройств и программ.