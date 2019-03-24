Москва, 25 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 марта, отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Основная цель этой даты — сохранение памяти о трансатлантической торговле людьми и рабстве, а также разъяснение будущим поколениям причины и последствия этих явлений. ИА REGNUM составило подборку фильмов и сериалов о рабстве.

Цитата из к/ф «12 лет рабства». Реж. Стив Маккуин. 2013. США Рабы

Заложница (Франция, США, 2007)

В центре сюжета — бывший американский спецназовец Брайан Миллс, чью дочь похищают члены влиятельной преступной группировки, промышляющие проституцией и работорговлей. У Миллса есть всего 24 часа, чтобы спасти девушку и наказать виновных. В картине показана классическая схема похищения женщин, а также некоторые уловки, к которым прибегают похитители.

Цитата из к/ф «Заложница». Реж. Пьер Морель. 2008. Франция — США — Великобритания Встреча

Кливлендские пленницы (США, 2015)

Психологический триллер основан на реальных событиях и рассказывает историю преступника Ариэля Кастро, взявшего в многолетнее рабство трех женщин. Первой его жертвой стала мать-одиночка Мишель Найт, которую Кастро силой удерживал в доме в течение 11 лет. Там она стала подругой и сестрой двум другим женщинам, похищенным преступником.

Цитата из к/ф «Кливлендские пленницы». Реж. Алекс Калимниос. 2015. США Суд

Восемь миллиметров (Германия, США, 1999)

В руки частного детектива Тома Уэллс попадает видеокассета, на которой запечатлено изнасилование и убийство молодой девушки. Расследуя преступление, Уэллс оказывается в мире подпольной порнографии, работорговли и проституции. Узнав имена виновных в преступлении, детектив понимает, что стал частью жестокого сценария.

Цитата из к/ф «8 миллиметров». Реж. Джоэл Шумахер. 1999. США Беседа

12 лет рабства (США, 2013)

Действие фильма разворачивается в середине XIX века и основано на реальной истории вольнорожденного афроамериканца, который волею случая попадает в руки работорговцев из южных штатов. Соломону Нортапу приходится пройти через унижения и испытания рабства, сменить не одного хозяина и обрести свободу лишь спустя 12 лет. Свой печальный опыт Соломон изложил в мемуарах под названием «Двенадцать лет рабства», которые и легли в основу сценария фильма.

Цитата из к/ф «12 лет рабства». Реж. Стив Маккуин. 2013. США На плантации

Свободные люди округа Джонс (США, 2016)

События фильма разворачиваются во время гражданской войны в США. После участия в битве при Коринфе Ньютон Найт, бедный фермер из Миссисипи, возглавляет группу дезертиров из армии Конфедерации, выступающих за отмену рабства. Вместе они обустраиваются в округе Джонс и начинают борьбу против сил Конфедерации. Впоследствии Найт женится на бывшей рабыне Рэйчел, создавая прецедент в регионе, где до этого не было смешанных браков.

Цитата из к/ф «Свободные люди округа Джонс». Реж. Гэри Росс. 2016. США Отряд

Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся с середины XVI века по начало XIX века, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние. ООН называет этот процесс одним из грубейших нарушений прав человека в истории человечества. На протяжении четырех столетий из Африки в Северную и Южную Америку вывезли более 17 млн человек.