Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Самые новые в петербургском метрополитене станции «Беговая» и «Новокрестовская» пока не собираются закрывать из-за протечек, от которых они страдают с момента открытия в мае 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 марта в ГУП «Петербургский петрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Эскалатор на станции «Беговая»

«Информации о закрытии станций у нас пока нет», — заявили на предприятии.

Подземка настаивает, что безопасности пассажиров сейчас ничего не угрожает, однако сотрудников не радуют «ободранные и некрасивые» вестибюли.

Напомним, первые обильные протечки на «Беговой» петербуржцы заметили еще в июле 2018 года, через два месяца после открытия станции. Последний раз протечку зафиксировали 19 марта 2019 года. Сотрудники метро вынуждены подставлять поддоны из ведер и пластиковых бутылок, а отвалившуюся плитку закрывать полиэтиленом.

«Свои пожелания мы «Метрострою» направили, идут даже судебные разбирательства о выполнении работ. «Метрострой» должен это сделать сам в рамках гарантийных обязательств. Но информации о сроках устранения пока нет. Нам нужно, чтобы это уже было готово завтра», — заметили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Добавим, 12 марта петербуржцы также заметили, что у «Беговой» не работает новый эскалатор при спуске с улицы в вестибюль.

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Генеральный подрядчик петербургской подземки ОАО «Метрострой» уже заявлял, что протечки не помешают пассажирам пользоваться станциями зеленой линии, а причина их — в неоднородных водонасыщенных грунтах. Строители обещали завершить ремонт по мере поступления необходимых материалов.