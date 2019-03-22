Оренбург, 22 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер представлен правительству региона. Церемония прошла сегодня, 22 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Выступает Денис Паслер

Приволжский полпред Игорь Комаров отметил, что предыдущий губернатор Юрий Берг руководил областью девять лет. При нем вдвое выросли ВРП и объём инвестиций. Сам Берг в своём выступлении подчеркнул, что власти региона старались сделать жизнь граждан лучше.

«Многое удалось, что-то ещё не реализовано. Но уверен сделанное правительством послужит основой для дальнейшего развития региона», — сказал Берг.

Также он пожелал Паслеру удачи в работе на благо Оренбуржья.

Паслер в своём выступлении подчеркнул, что отношения с Бергом и его командой у него сложились давно. Они выстраивались на доверии, профессиональных подходах.

«Всё, что мы решали, всегда сбывалось. Берг и его команда, безусловно, профессионалы. То, что сегодня заложено в фундаменте, надо развивать и добиваться реализации задач поставленных президентом в нацпроектах», — сказал Паслер.

«Надеюсь на вашу поддержку, конструктивное взаимодействие», — добавил врио губернатора.

Напомним, 21 марта Берг ушёл в отставку. Врио губернатора был назначен Паслер.