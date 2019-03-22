Сеул, 22 марта, 2019, 13:49 — ИА Регнум. В ходе заседания 20 марта Банк Кореи принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление центрального банка.

Южнокорейская вона

На данный момент ключевая ставка находится на уровне в 1,75%: она была повышена на 25 пунктов ещё в ноябре. Причиной её сохранения на текущем уровне стали многочисленные экономические риски. Так, например, ввиду замедления мировой экономики и темпов роста ВВП самой Южной Кореи, повышение ставки могло бы нанести удар по экспортёрам, которые являются основой экономического развития страны. Объём экспорта и без того сокращается уже третий месяц подряд.

Кроме того, Южная Корея испытывает проблемы с безработицей, особенно среди молодежи. Повышение ставки привело бы к удорожанию кредитов и, как следствие, росту социальной напряжённости и падению уровня жизни населения.

Ещё одним фактором против повышения ставки стала низкая инфляция, находящаяся на уровне 1,1% при таргете центрального банка в 2%. Низкая ключевая ставка способствует разгону инфляции, поэтому повышение могло бы даже привести к дефляции.