Казань, 22 марта, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Инициатива мэра Москвы Сергея Собянина — создание электронного портфолио учащегося в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ) — может привести к предвзятости со стороны педагогов. Если ребёнок, например, в случае переезда меняет школу, то ещё не видя его самого, администрация школы и учителя могут начать оценивать его по содержимому такого портфолио. Ни для кого не секрет, что троешников и тех, кто принимает мало участия в общественной жизни школы, не особо любят — опасаются снижения общего рейтинга школы. Подобная цифровизация личности ребёнка несёт в себе потенциальный вред и своего рода расслоение на «плохишей» и «хорошистов». Одни нужны всем школам, других часто просто терпят, потому что право на образование прописано в Конституции.

(сс) Wokandapix Школьник

К примеру, в Татарии уже несколько лет подряд есть конфликт родителей, школьников и школ, потому что девятиклассников, желающих попасть в 10-й класс, но имеющих плохие отметки, не хотят принимать. Родители вынуждены воевать, чтобы детей взяли обучаться дальше. Доходило до разного рода манипуляций со стороны администраций школ — от формирования профильных классов до конкурса аттестатов.

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Для меня, как для матери школьницы, инновация, предложенная Собяниным, если она пойдёт дальше в регионы, пугающа. Дочери из-за переездов школу приходилось менять несколько раз, и везде при приёме документов сначала смотрели на табель успеваемости. Один раз довелось даже услышать, что девочка-хорошистка им подойдёт. Интересно, а если бы оказалось троечница?

А теперь представим, что у детей появилось электронное портфолио, эдакая цифровизация личности ребёнка, за которой потерялся сам ребёнок — остались лишь баллы, результаты олимпиад и список посещаемых дополнительных занятий. Тут в полный рост встаёт уже другая проблема: дополнительные занятия, кружки и многие внеклассные мероприятия являются услугой платной, то есть позволить её себе сможет далеко не каждая семья. То есть чем богаче родители, тем богаче содержимое портфолио.

Ещё одна проблема — это слабые знания, даваемые в некоторых учебных заведениях, и отнюдь не по вине педагогов. Знаю на опыте близких родственников, живущих в городе-миллионнике Екатеринбурге, что в одной из школ не хватает педагогов по основным предметам и имеющихся учителей директора школ слёзно просят взять дополнительные классы. Высокая нагрузка на учителя, который к своему седьмому уроку идёт вымотанным, — это задел на то, что и знания у детей будут хромать. И опять же это всё найдёт отражение в цифровом портфолио, вот только не в виде объективной картины, а в виде отметки. Вина ли это детей, что не хватает учителей? Нет, это вина системы, которая не может предложить молодому поколению достойные зарплаты, чтобы привлечь их работать в школы.

С точки зрения цифровизации как технического прогресса, опять же есть сомнения. В некоторые уголки Татарии, да и многих других регионов, даже интернет качественный ещё не дошёл, а тут инициатива — огромная информационная система. Не получится ли в итоге, что это деньги, выброшенные в никуда? Может быть, стоит сначала решить насущные проблемы, а потом играть в цифровых гениев прогресса?