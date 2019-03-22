Токио, 22 марта, 2019, 13:23 — ИА Регнум. 21 марта японская газета «Асахи Симбун» опубликовала данные общенационального опроса среди зарегистрированных избирателей. Более 1544 людей приняли в нем участие. По данным опроса, 56% опрошенных выступили против переизбрания премьер-министра Японии Синдзо Абэ на четвертый срок, что может помочь ему стать самым «долгоиграющим» премьером в истории, и только 12% поддержали его. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», те, кто поддерживают Абэ, — в основном молодые люди от 18 до 29 лет, а среди избирателей среднего возраста и от 60 лет у него наименьшее число сторонников. Опрос последовал за выступлением генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии, в ходе которого он заявил, что ЛДПЯ пересмотрит правила, ограничивающие нахождение главы партии у власти не более трех сроков подряд, ввиду «незаменимости Абэ».