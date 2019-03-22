Токио, 22 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. 20 марта в Международный день счастья ООН опубликовала World Happiness Report-2019 (ежегодный рейтинг счастливых стран). Япония оказалась на 58 месте, опустившись на 4 позиции по сравнению с 2018 годом.

(сс) Anna Asanova Токио

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», рейтинг составляется по таким параметрам, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие свободы в жизненном выборе, щедрость и восприятие коррупции. Страна «отстает» по щедрости и свободе в принятии жизненных решений.

Примечательно, что Япония лишь на позицию выше Гондураса, где распространено вооруженное насилие и население живет в бедности.