Красногорск, 25 марта, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Новая программа по организации на землях лесного фонда Московской области территорий для отдыха людей может нанести непоправимый ущерб природному балансу региона и его историко-архитектурным сооружениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов.

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Он отметил, что такие виды предполагаемого отдыха, как организация лыжных трасс, джипинга и квадроциклов, создание площадок для шашлыков запрещены в лесах законодательством РФ, а также несовместимы со своими рекреационными функциями.

Ранее о таких планах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Те примеры, которые мы видим по так называемому благоустройству в Московской области лесопарковых зон, вводят в ступор, так как в ходе работ уничтожается то, ради чего эти зоны существуют. Они теряют свою экологическую функцию, происходят массовые рубки, создаются такие объекты благоустройства, как широкие асфальтированные дороги, площадки, объекты капитального сооружения, которые наносят непоправимый ущерб», — отметил Соседов.

Он считает, что трассы для джипинга и шашлычные зоны нужно, наоборот, выводить из лесов в буферные зоны, поскольку у леса другие функции. По словам председателя ВООПИиК, значительное количество лесов в Подмосковье являются защитными, никогда не подвергались серьёзным рубкам с царских и советских времен и заслуживают статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с выделением в особый режим охраны. При этом сама сеть ООПТ в Подмосковье, особенно ближнем, развита слабо, а многие предложения по созданию зон таких территорий на лесных участках, которые закладывались и обосновывались специалистами ещё 10−15 лет назад, созданы не были.

«Опасаемся, что проекты такого масштабного благоустройства затронут и эти участки», — отметил Соседов.

Напомним, 12 марта губернатор Воробьёв на заседании правительства региона заявил о новой программе по организации на землях лесного фонда территорий для отдыха людей. На территориях будут созданы трассы для квадроциклов, снегоходов, джипинга, мотокросса, а также проведены лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки. Также будут обустроены пляжные и шашлычные зоны и организован прокат спортинвентаря.

«У нас большой запрос жителей. Большая программа, которая позволит отдыхать комфортно, культурно в лесополосе и оставлять её экологически чистой и защищённой», — цитирует губернатора телеканал «360».

В частности, на первом этапе программы будет создано около 30 новых зон отдыха: пять комплексных территорий в Одинцове, Подольске, Мытищах, Черноголовке и Люберцах и ещё 25 территорий для активного отдыха и занятий спортом в других муниципалитетах Подмосковья.

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