Красноярск, 22 марта, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Ситуации вокруг карикатуры на Универсиаду-2019 должны дать правовую оценку «соответствующие инстанции». Такой комментарий корреспонденту ИА REGNUM предоставили сегодня, 22 марта, в исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске.

Скриншот с Facebook.com Карикатура на Универсиаду на обложке красноярского СМИ

«В соответствии с действующим законодательством, дирекция зимней Универсиады-2019 является правообладателем наименования и символики Студенческих игр в Красноярске и также ведёт мониторинг незаконного их использования. Ввиду выявления неправомерного использования товарного знака в печатном издании «Проспект Мира», согласно закону РФ «О средствах массовой информации», в соответствующие инстанции было направлено обращение с просьбой дать правовую оценку данной ситуации», — говорится в сообщении дирекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 марта красноярское издание «Проспект Мира» сообщило о том, что прокуратура Центрального района Красноярска начала его проверку из-за карикатуры на Универсиаду. По версии представителей дирекции Универсиады, «Проспектом Мира» в оформлении газеты был неправомерно использован товарный знак игр.

По информации издателя ПМ Ильи Лабунского, в декабре 2018 года был выпущен «шуточный номер», на обложке которой авторы показали, «каким Красноярск встречает Универсиаду». При этом он утверждает, что товарный знак «никто не использовал в том виде, который зарегистрирован».

Судя по опубликованному в «Фейсбуке» фото, на обложке газеты изображена собака, греющаяся у огня, разгоревшегося в баке под мостом. Официальный талисман Универсиады-2019 — это также собака, так называемая U-Лайка.

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Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада-2019 прошла в Красноярске со 2 по 12 марта. Участники Студенческих игр разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Победу одержала сборная России, завоевавшая 112 медалей.