Ульяновск, 22 марта, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверка по факту аварии с тремя погибшими. ДТП произошло сегодня, 22 марта, сообщает МВД по региону.

73.мвд.рф Авария в Ульяновской области

Столкновение произошло в 07:45 часов на 56 км автодороги Ульяновск — Димитровград — Самара». По предварительным данным полиции, столкнулись грузовой автомобиль «Мерседес Бенц» и автобус «Луидор», следовавший по маршруту Ульяновск — Самара. В МВД по региону отмечают, что на месте происшествия погибли 58-летний водитель автобуса и два пассажира — 42-летний мужчина и 49-летняя женщина. Водитель фуры госпитализирован.

По данному факту следственным управлением СКР по Ульяновской области проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным полиции, в Ульяновской области 21 марта выявлено 2921 нарушение Правил дорожного движения, в том числе восемь из них совершено водителями в состоянии опьянения, свыше 90 — за предоставление преимущества в движении пешеходам, 84 — за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 43 — в отношении пешеходов за нарушение ПДД.