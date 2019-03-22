Нью-Дели, 22 марта, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Обновленный камуфлированный скутер Hero Pleasure сфотографировали индийские папарацци, сообщается на сайте CarAndBike.

CarAndBike Скутер Hero Pleasure

Новинка была замечена во время съемок премьерного видео скутера. Новый Hero Pleasure 2019 года будет выглядеть более современно чем его предшественник. Изображение демонстрирует обновленный дизайн скутера с новым передним фартуком. Фара у новинки имеет угловатые формы. Это придает модели ретро-оттенок. Приборная панель, скорее всего, будет оснащена современным цифровым дисплеем.

Визуальные улучшения также включают в себя изменения в боковой панели и вставках из матового серебра. Задняя часть не видна на просочившемся изображении, но ожидаются изменения в заднем фонаре. Hero MotoCorp может также представить другие обновления модели, в том числе светодиодные фары, мобильный порт зарядки и многое другое. Под капотом базового скутера одноцилиндровый двигатель объемом 102 куб.см. Мощность двигателя 6,9 л. с. и 8,1 Нм пикового крутящего момента. Эти характеристики у обновленного Hero Pleasure могут быть улучшены.

Другие механические элементы останутся такими же, включая гидравлическую подвеску спереди и сзади, в то время как мощность торможения будет исходить от 130-мм барабанных тормозов с обоих концов. Обновленная модель получит IBS (интегрированную тормозную систему) в качестве стандарта, отвечающего будущим нормам.

Обновленная версия скутера Pleasure, вероятно, появится на индийском рынке в конце 2019 года.

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