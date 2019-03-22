Чита, 22 марта, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Обнадеживающую новость накануне посевной кампании получили аграрии Забайкальского края. О возможности приобретения сельскохозяйственной техники на льготных условиях сообщает сегодня, 22 марта, региональное правительство.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«В 2019 году бюджет края будет субсидировать покупку в размере 30% от стоимости. Такая поддержка осуществляется в рамках сотрудничества минсельхоза региона с «Ростсельмашем», за пять лет забайкальские аграрии приобрели по льготным программам свыше 50 машин данного предприятия», — отмечается в официальном сообщении.

По оценке директора племзавода Сергея Гурулева, выделение субсидий на приобретение тракторов и комбайнов из краевого бюджета станет хорошим подспорьем для многих сельхозпредприятий Забайкалья.

Напомним, для сибирских крестьян агопромышленный сезон 2018 года был неимоверно трудным не только из-за погодных условий. По-прежнему неимоверно низкой была цена зерновых, а стоимость ГСМ, запчастей и гербицидов возросла в разы. Во многих регионах увеличилась сумма кредиторской задолженности агропромышленного сектора.