Киев, 22 марта, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Около 5 млн жителей Украины уже с 1 апреля могут остаться без водоснабжения из-за конфликтной ситуации со снабжением региональных водоканалов электроэнергией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергетика

Об этом на пресс-конференции 20 марта заявила вице-президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий.

Суть проблемы, по словам Бабий, в том, что, согласно новому закону «О рынке электрической энергии», водоканалы до 1 января 2019 года должны были заключить договоры на поставку электроэнергии с поставляющими компаниями. Однако, подчеркнула специалист, поставщики в принципе отказываются заключать такие договоры, так как водоканалы имеют долги за электроэнергию на сумму порядка 6 млрд грн.

В настоящий момент электроэнергию ряду региональных водоканалов поставляет т.н. «поставщик последней надежды». Но, подчеркнула Бабий, тариф поставщика «последней надежды» примерно на 30% выше рыночного; кроме того, такие поставки могут происходить только в течение 90 дней, то есть с 1 января по 1 апреля.

Эксперт призвала Верховную раду и Совет национальной безопасности и обороны немедленно вмешаться в ситуацию и урегулировать этот кризис.

Вместе с тем госпредприятие «Укринтерэнерго», которое и является «поставщиком последней надежды», уточняет, что проблемных потребителей на Украине в настоящий момент более 1300. Среди наибольших должников — не только водоканалы, но и теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия. Всем предприятиям и городам, в которых они расположены, с 1 апреля грозит масштабный энергетический кризис.

ИА REGNUM отмечает, что по итогам первых месяцев функционирования на Украине розничного рынка электрической энергии общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%.

Эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в своем комментарии журналистам подчеркивает, что отключения водоканалов, шахт или теплокоммунэнерго может привести «к непредсказуемым социально-экономическим последствиям».

«Государство должно найти средства в лице министерств, ведомств, местных властей, Кабмина, а «Укринтерэнерго», в свою очередь, по нерегулируемому тарифу, не по завышенным ценам, а по обычной цене должно продавать электроэнергию этим социально значимым объектам», — считает Омельченко.

Он призвал правительство Гройсмана принять соответствующие решения на следующем заседании 27 марта.

Отметим, что комментариев от представителей Кабинета министров, в частности профильного министерства энергетики, по этому вопросу в настоящий момент не последовало.