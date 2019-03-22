Мурино, Ленинградская область, 22 марта, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Утром 22 марта произошло нарушение электроснабжения в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Без электричества оказались более трех тысяч человек.

Lenobl.ru Мурино

Как сообщили ИА REGNUM в электросетевой компании ЛОЭСК, в 08:45 мск диспетчерская служба Пригородного филиала компании зафиксировала аварийное отключение в Мурино.

«Без напряжения осталось восемь трансформаторных подстанций, без электричества оказалось 3250 человек — жители многоэтажных домов», — уточнили энергетики.

Оперативно-выездная бригада ЛОЭСК ведет работы на месте отключения, причина ЧП выясняется.

До восстановления нормального электроснабжения ЛОЭСК планирует переключить всех потребителей на резервную схему.