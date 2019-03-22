Москва, 22 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Концепция создания портфолио на ребёнка в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ) может быть реализована только с согласия законных представителей учеников. При этом необходимо иметь в виду, что все данные на детей, в том числе и текущие отметки, относятся к персональным данным. Возникает законный вопрос — если родители либо другие законные представители не дадут согласие на обработку персональных данных ученика, то ученик окажется вне рамок общей школьной системы? Таким образом, получается, что система МЭШ будет обязательна и принудительна для всех.

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

Читайте также: Собянин: одна из задач МЭШ — собирать данные на ученика

Сейчас граждане сталкиваются с аналогичной ситуацией: при получении любых государственных услуг они обязаны первоначально подписать согласие на обработку персональных данных. Не подписал согласие — услугу не получил. Таким образом, создание портфолио на ребенка не будет в полной мере согласовываться с Законом о персональных данных, когда гражданин сам решает, давать ему согласие на обработку и дальнейшее использование данных о нем или нет.

Читайте также: Эксперт: Электронные портфолио угробят детство и снизят качество обучения

В рамках «Московской электронной школы» родители вынуждены будут автоматически подписывать согласие на обработку данных об оценках и участии в олимпиадах своего ребенка.

Сбор, обработка и дальнейшее хранение всей информации об успеваемости ученика, начиная с 1 класса, также вызывает сомнения на психологическом и социальном уровне. Как показывает практика, некоторые дети в начальной школе не получают высоких отметок по разным причинам психического развития, но в дальнейшем они могут закончить школу с медалью. И наоборот, до 8 класса дети учатся на отлично, потом в силу переходного возраста получают низкие отметки. Система МЭШ не учитывает данные факторы, в портфолио будут только цифры. Учитывая тот факт, что у нас еще плохо защищена система от утечки информации, при вводе системы полного электронного портфолио на детей ученик будет поставлен в ситуацию, когда нужны не знания, а отметки в электронной школе.

Читайте также: Электронные портфолио МЭШ — заведомое расслоение детей на касты?

Юридическая концепция создания портфолио в рамках законодательства РФ не регулирует вопрос о том, что делать, если родители не согласны на обработку и последующее хранение данных об успеваемости ребенка. Ребенка из школы выгонят?