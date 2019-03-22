Новосибирск, 22 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области обсудили перспективы развития аэропорта «Толмачёво». В совещании у губернатора региона, которое прошло сегодня, 22 марта, приняли участие представители правительства области и аэропорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Перспективы развития аэровокзала «Толмачёво»

Как рассказали в правительстве региона, особое внимание участники обсуждения уделили выбору архитектурной концепции фасадов нового терминала.

По словам генерального директора ОАО «Аэропорт «Толмачёво» Евгения Янкилевича, фасады трактованы как единая стеклянная лента, «оборачивающая» здание по периметру и подчеркивающая более высокий центральный объём, в котором расположены главные входы и основной вестибюль. Композиционной доминантой интерьера главного холла аэропорта служат колонны, облицованные нержавеющей сталью, своими очертаниями вызывающие ассоциации с самолётными турбинами или фотонными двигателями будущего и отсылающие к развитию передовой науки как одной из основных характеристик региона, известного своим Академгородком.

Особенностью нового терминала станет и его высота — более 30 метров, что примерно соответствует высоте одиннадцатиэтажного дома. Основным облицовочным материалом станет стекло с низким эффектом отражения — что позволит добиться эффекта взаимопроникновения улицы и внутреннего пространства, а вечерняя подсветка сделает комплекс заметным ориентиром как для подъезжающих к аэропорту людей, так и для пассажиров, подлетающих на самолёте. Еще одна особенность нового комплекса — историческая компонента, посвященная летчику, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников положительно оценил предложенные архитектурные решения и призвал сделать облик нового аэровокзала Новосибирска запоминающимся и имеющим свою неповторимую индивидуальность.

«Хочется, чтобы здание расходилось на открытки. Интересное решение: не входя в здание, мы, по сути дела, сразу погружаемся во внутреннее пространство терминала — возможно, это действительно станет шагом в будущее, в двадцать второй век. Согласен, что это будет восприниматься фантастически, особенно в ночное время», — сказал Травников.

Он рассказал, что власти взаимодействуют с партнёрами «в рабочем порядке, на регулярной основе» — решали земельные вопросы, инженерные вопросы, вопросы развития сопутствующей инфраструктуры.

Отметим, что проект реконструкции аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта «Толмачёво» планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет выделено 11,5 млрд рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Модернизация «Толмачёво» осуществляется в рамках исполнения пункта 15 указа президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Развитие аэропорта — один из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.