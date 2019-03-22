Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 марта, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Городской округ лишен субсидии на приобретение транспорта для доставки пожилых людей из сельской местности в городские больницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

21 марта 2019 года на совместном заседании комиссий городской думы Переславля-Залесского по экономике и ЖКХ стало известно, что из областного бюджета не поступят деньги в размере 4 миллиона 750 тысяч рублей на приобретение транспорта для доставки людей старше 65 лет из сельской местности в городские больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам представителей Управления финансов городской администрации Переславля, отмену трансферта в области объяснили тем, что бывшая территория Переславского района теперь является городским округом, поэтому приобретения транспорта для доставки больных из сельской местности не требуется. Изначально эти средства были заложены и в областном, и в городском бюджете, однако теперь область отменила эту субсидию, и в бюджет Переславля необходимо внести соответствующие изменения.

Члены депутатской комиссии возмутились и решили не голосовать за такие изменения.

«Меня до глубины души возмущает отмена субсидии на приобретение транспорта. У нас что, после объединения исчезли расстояния? На такие изменения ни в коем случае нельзя давать согласие», — сказал председатель постоянной комиссии по экономике Александр Дыма.

Однако начальник Управления финансов администрации Переславля Лада Леонтьева пояснила, что в данном случае от депутатов ничего не зависит. Даже если они не проголосуют за соответствующее изменение в бюджет городского округа, это изменение пройдет автоматически согласно Бюджетному кодексу.

Присутствовавший на заседании комиссий депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин напомнил собравшимся о том, что областной закон об объединении предусматривал сохранение всех льгот для жителей сельской местности. Соответствующий пункт закона звучит так:

«Объединение муниципальных образований, указанных в части 1 настоящей статьи, не влечет за собой изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством и законодательством Ярославской области для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах» (статья 1, п.3).

Заместитель главы Переславля-Залесского Виктор Толстиков в ответ на возмущение депутатов заявил, что для администрации такая отмена трансферта из областного бюджета также стала неожиданностью, и сообщил, что в ходе запланированной встречи с губернатором глава городского округа Валерий Астраханцев обязательно поднимет вопрос о возобновлении субсидии. Встреча Валерия Астраханцева с Дмитрием Мироновым прошла вчера, 21 марта. Было ли принято какое-то решение по субсидии на приобретение транспорта для доставки пожилых людей в больницы, неизвестно.

Это уже далеко не первое негативное для жителей бывшего Переславского района последствие объединения с городом. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что теперь для совершения нотариальных действий жителям сел приходится ездить в Переславль, а также о том, что в сельской местности резко выросла плата за детский сад.