Москва, 22 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Западные страны, пытаясь оправдать агрессию против Югославии, признали независимость Косова. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Никто ни на кого не нападал, — сказал Лавров. — Заявления Запада о том, что они вынуждены признать … Косово … были абсолютно надуманными и беспочвенными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признают в качестве независимой Республики Косово около ста государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия и Китай.

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