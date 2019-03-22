Владивосток, 22 марта, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Во Владивостоке в рамках реализации федерального проекта «Кванториум» идёт капитальный ремонт бывшего Дворца пионеров и школьников, общественность считает, что ремонт приведет к уничтожению уникального дворцово-паркового ансамбля, состоящего из архитектурных элементов, представляющих собой настоящие произведения искусства. Но чиновники, судя по всему, не понимают этого, им не до культурного наследия — для власти на первом месте бюрократия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советская картикатура. Поводырь

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С вопросом о судьбе дворцово-паркового ансамбля редакция ИА REGNUM обратилась в администрацию Приморского края, и полученный ответ, со ссылкой на Инспекцию по охране объектов культурного наследия, поражает своим равнодушием:

«Здание владивостокского Дворца пионеров и школьников и архитектура малых форм в настоящее время не являются объектами культурного наследия. Порядок проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, установлен федеральным законом №73 и приказом Министерства культуры РФ №1905. Документ предусматривает в том числе право физических или юридических лиц направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия — Инспекцию по охране объектов культурного наследия заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в реестр с приложением сведений о местонахождении объекта (адреса объекта или при его отсутствии — описания местоположения объекта). При этом должна быть обоснована историко-культурная ценность объекта. При поступлении такого заявления и соответствующих документов вопрос о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия будет рассмотрен инспекцией в установленном порядке, в том числе и Общественным советом при инспекции».

Стоит отметить, что установленный Федеральным Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия Российской Федерации» порядок включения объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия и признание объекта объектом культурного значения может занять более года, что превышает срок окончания работ по капитальному ремонту здания владивостокского Дворца пионеров и школьников. А без соблюдения бюрократических проволочек чиновники, увы, не видят признаков культурного наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке начался капитальный ремонт здания бывшего Дворца пионеров и школьников, в результате чего будут уничтожены уникальные мозаичные ансамбли, имеющие все признаки памятников архитектуры федерального значения.