Ставрополь, 22 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Действующие в Ставропольском крае тарифы на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) будут пересмотрены. Об этом 21 марта заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона, сообщили в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

По словам Владимира Владимирова одной из основных целей мусорной реформы является ликвидация несанкционированных скоплений отходов. Ожидается, что со временем в регионе останется семь основных полигонов и 12 вспомогательных, а все сторонние свалки исчезнут.

Губернатор края затронул тему оплаты вывоза ТКО, указав, что в настоящее время разрабатывается система льгот для социально незащищенных категорий населения. Также глава региона сообщил о возможности снижения «мусорных» тарифов за счет пересмотра норм накопления.

«Чтобы получить объективную картину, мы должны провести замеры во все сезоны года. Зимние замеры уже прошли. По результатам этой работы увидим, где и на сколько нужно скорректировать нормативы накопления отходов», — рассказал Владимир Владимиров.

Напомним, в 2018 году Ставропольский край стал пилотным регионом по запуску мусорной реформы в стране. В январе 2019 года, по отчётам чиновников, край полностью перешёл на новую систему обращения с отходами. Однако многие ставропольчане продолжают негативно высказываться как о работе регоператора, так и об увеличившихся в разы суммах в квитанциях за вывоз ТКО. В крае все еще появляются стихийные свалки. Так, например, залежи мусора были обнаружены в феврале на склонах горы Машук в Пятигорске.

Об этом: Ставрополье: склоны Машука превратили в свалку

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте работа регоператора стала темой для обсуждения на заседании краевой думы. Вице-спикер Ставропольской краевой думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Кузьмин подверг критике рост тарифов на вывоз твердых бытовых отходов.