Красноярск, 22 марта, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Составление электронного портфолио на ребёнка технически вполне осуществимо, однако другой вопрос в том, к каким последствиям это может привести, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель совета Красноярского регионального отделения «Родительского Всероссийского сопротивления» Андрей Никитин. Эксперт прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что одна из глобальных задач «Московской электронной школы» (МЭШ) — создание электронного портфолио учащегося.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

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«Технически создание портфолио на ребёнка — это вполне осуществимо. Электронные средства позволяют, организационно всё это собрать также несложно. Другой вопрос в том, что несёт в себе эта инициатива, к каким последствиям она может привести. Чтобы дать оценку инициативе составления портфолио на школьников, нужно учитывать несколько моментов. Первый — дети могут быть из разных семей. Соответственно, дети находятся в разных условиях. Есть семьи бедные, где родители вынуждены зарабатывать деньги на первостепенные потребности. Поэтому платные кружки и секции для таких детей становятся недоступными. Где-то на ребёнка тратят больше денег, он будет получать больше возможностей. Это всё будет отражено в портфолио. Получается, что это будет изначально провоцировать расслоение. Там, где есть средства и возможности, портфолио будет красивым и «богатым». Эта презентация ребёнка — это как приданое. Ребёнок с портфолио получается как невеста с приданым. И чем приданное богаче, тем ребёнка проще «продать». Иными словами, это будет говорить не о способностях ребёнка, а о том, сколько в него вкладывалось. Это программирование человека на определённую жизнь, заведомое расслоение детей на касты», — считает Андрей Никитин.

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Он привёл пример в подтверждение своих слов:

«Ребёнок без этого портфолио, из какой угодно семьи, в какой-то момент хочет чего-то добиться и пытается понять, на что он способен. За ним нет этого шлейфа — он предъявляет себя, и у него есть шанс прорваться в жизни, что-то изменить. А если портфолио есть, от него уже не отказаться. Весь тот шлейф, через который ребёнок прошёл, будет как дамоклов меч над ним висеть, куда бы он ни направился, будет видно, что где-то он не участвовал, где-то что-то не прошёл… То есть хорошее портфолио от богатых родителей — это преференция. А слабенькое портфолио — это как клеймо, которое может превратить ребёнка в изгоя».

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И это «клеймо неудачника» — это и есть «главный ужас этого портфолио», считает Андрей Никитин.

«То есть школа стремится к тому, чтобы заведомо выдавать либо неудачников, либо тех, кто от родительского денежного трамплина воспарит вверх. То, что способности ребёнка могут раскрыться позже, учитываться не будет. Бесчеловечная система, по большому счёту», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 марта на встрече с московскими педагогами мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках «Московской электронной школы», сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. Он подчеркнул, что в электронном портфолио будут результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах — «огромный массив информации».