Луганск, 22 марта, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В пять городов значительно уменьшена подача воды из-за снижения напряжения на Западной фильтровальной станции, заявили в пресс-службе предприятия «Лугансквода», сообщил 21 марта Луганский информационный центр.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Перекрыли воду

«Сокращена подача воды с территории Украины по магистральному водоводу диаметром 1200 мм… на территорию Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении.

Вследствие этого в города Алчевск и Брянка поступает на 30% воды меньше, в Перевальск — на 40%, Стаханов — 60% и Кировск — на 80%.

Коммунальщики отметили, что водоснабжение восстановится после нормализации ситуации на украинской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее без воды остались посёлки Красный Луч и Вахрушево, расположенные в ЛНР. Причиной стала авария на линии электропередачи.

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