Москва, 22 марта, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Договорённость России с Венгрией о поставках газа без участия Украины закономерна. Газпром сделает всё, чтобы обеспечить своих традиционных покупателей российским газом, несмотря на споры вокруг украинского транзита российского газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Диверсификация трубопроводной системы позволяет сделать это для любой страны в Европе, особенно после ввода в эксплуатацию ниток «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Венгрия стоит на границе поставок газа через территорию Украины, и ее обеспокоенность понятна, поэтому вопросы поставки на 2020 год прорабатываются заранее.

«Украина будет получать газ через свою западную границу, но уже не от России, а от европейских трейдеров и дороже на 20%. Плюс, конечно, потеряет плату за транзит от Газпрома, что приведет к стремительному упадку ее трубопроводной сети. Она и так реконструировалась по остаточному принципу, а после 2019 года конфликт с Газпромом станет катастрофой для нее», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром и Венгрия достигли договоренностей о поставках газа в страну вне зависимости от участия Украины в транзите российского газа в ЕС.

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