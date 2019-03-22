Москва, 22 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Более половины жителей России (58%) ожидают в ближайшие 2−3 месяца снижения зарплаты у себя или у членов семьи. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Также 56% опрошенных не исключают задержек зарплат. При этом 8% работников отметили, что им уже задерживали выплату зарплату, а 6% реально снизили оклад в последнее время.

С невыплатой зарплаты чаще всего сталкиваются сельские жители. 11% заявили, что работодатели уже задерживали зарплату.

Возможность снижения размера оклада не исключают жители Москвы и Санкт-Петербурга (66%).

Опрос проведен в декабре 2018 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Читайте также: Граждане РФ назвали размер зарплаты, которая заставит работать лучше

Как сообщало ИА REGNUM, низкая зарплата является причиной низкой эффективности и производительности труда на работе. В этом уверены более 70% работающих жителей России.

Подробнее: 80% работающих жителей России удовлетворены условиями труда

70% граждан РФ не ждут роста зарплат после повышения МРОТ